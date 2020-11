13,9 % der Deutschen durch Wohnkosten überbelastet, EU-Durchschnitt 9,3 % Bundesbürger investieren im Mittel 35,6 % des Einkommens in Bereiche Wohnen, Energie und Instandhaltung Wohnungsmietindex steigt trotz Corona-Krise weiter an Immobilien Aktien im 365-Tages-Rückblick mit Anstiegen von bis zu 26,9 %, während DAX an Notierung verliert 13,9 Prozent der Deutschen sind durch Wohnkosten überbelastet. Im EU-Durchschnitt sind es 9,3 Prozent. Dies geht aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervor. ...

