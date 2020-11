FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen für die Aktie von Bayer nach Zahlen von 63 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das CropScience-Saatgutgeschäft stehe in den USA derzeit unter Druck, doch sollten die Probleme dort bis Ende 2021 behoben sein, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf der Bayer-Aktie laste zudem, dass die Vergleichsverhandlungen über anhängige und zukünftige Glyphosatklagen in den USA noch nicht endgültig abgeschlossen seien. Das Pharma- und das Consumer-Health-Geschäft liefen zurzeit gut. Die Aktie sei signifikant unterbewertet./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2020 / 13:06 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2020 / 13:14 / MEZ



ISIN: DE000BAY0017

