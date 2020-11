HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Trotz der Corona-Pandemie hätten sich die Geschäfte für den Dialysekonzern insgesamt weiter gut entwickelt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit dem bestätigten Ausblick untermauere das Management erneut die in Aussicht gestellte Beschleunigung des Wachstums./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2020 / 12:14 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2020 / 12:24 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785802

