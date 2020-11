Mainz (ots) -Mittwoch, 4. November 2020, 7.00 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Harriet von Waldenfels, Mitri SirinUSA: Wer gewinnt die Präsidentschaft? - Prognosen, Zahlen und AnalysenUS-Präsidentschaftswahl: Swing States - Live aus Arizona und FloridaUS-Wahl: Internationale Reaktionen - Live aus Peking, Moskau und ParisMittwoch, 4. November 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Sandra Maria GronewaldUmweltspuren in Wiesbaden - Ärger bei Rad- und AutofahrernExpedition Hamburg-Moorgürtel - "Lebe den Tag"Das große Los - Hausverkauf per TombolaMittwoch, 4. November 2020, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagBlond nachgefragt - 50 Jahre TiefkühlpizzaMittwoch, 4. November 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissUte Lemper zur US-Wahl - Gespräch mit der Sängerin in New YorkSam Riley ist Wahlberliner - In Deutschland der Liebe wegenMittwoch, 4. November 2020, 22.15 Uhrauslandsjournal spezial: Amerikas SchicksalswahlModeration: Antje PieperAmerika hat gewählt. Wie ist die Stimmung in den umkämpften Swing States? Das "auslandsjournal" mit aktuellen Reportagen, Reaktionen der Trump- und Biden-Fans und einer politischen Analyse. Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4752641