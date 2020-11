Die Lösung für Unternehmensnachhaltigkeit von Sphera ermöglicht professionelles Reporting sowie erweitertes Performance-Management für das Erreichen von Zielen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung

CHICAGO, Nov. 03, 2020, ein weltweit führender Anbieter von Software, Daten- und Beratungsdienstleistungen für integriertes Risikomanagement, ist mit dem CFI.co (Capital Finance International) Award for Best Corporate Sustainability Software Solutions Europe 2020 (Preis für die beste Softwarelösung für Unternehmensnachhaltigkeit in Europa 2020) ausgezeichnet worden. CFI.co bietet Nachrichten, Analysen und Kommentare zu Märkten weltweit mit Schwerpunkt auf Veränderungen, einschließlich Technologie und Innovation, in diesen Märkten.



Die Lösung für Unternehmensnachhaltigkeit von Spheraermöglicht professionelles Reporting im Bereich Nachhaltigkeit sowie ein fortschrittliches Performance-Management. Mit automatisierter Datenerfassung, leistungsstarken Reporting-Tools, erweiterten Planungsfunktionen sowie der umfassendsten verfügbaren Quelle für Nachhaltigkeitsdaten macht es Offenlegung und Performance-Managementeffizient, präzise und einfach.

Durch erfolgreiches Management der Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) werden die Belastungen durch Umweltrisiken verringert, Umsätze durch Innovationen gesteigert, Kosten durch größere Effizienz gesenkt sowie Unternehmensinitiativen für eine nachhaltige Zukunft vorangetrieben. Mit der Nachhaltigkeitslösung von Sphera können große Unternehmen durch Sammeln und Offenlegen genauer Nachhaltigkeitsdaten aus verschiedenen Quellen im gesamten Unternehmen, Performance-Management im Sinne der Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens, einschließlich Projekten für Verbesserungen, sowie Performance-Prognosen ihre Vision hinsichtlich ESG umsetzen. Das umfassende Portfolio für Nachhaltigkeitslösungen von Sphera umfasst Software, Daten und Beratungskompetenz, die ein umfassendes Bild der Umweltauswirkungen von Produkten und Prozessen liefern.

Im Folgenden die schriftliche Erklärung der Jury des CFI.co Sustainability Award: "Das beispielhafte Programm für integriertes Risikomanagement 4.0 von Sphera zeigt Unternehmen und Regierungsbehörden, wie sie ihre Performance im Bereich Nachhaltigkeit am besten verbessern können. Dies ist für uns ein entscheidender Aspekt bei der Planung einer dauerhaften Erholung nach der Pandemie."

Die Lösung für Unternehmensnachhaltigkeit ist auf der SpheraCloud verfügbar. Dabei handelt es sich um eine Software-as-a-Service-Plattform (SaaS), die betriebliche und ökologische Risiken sowie Gesundheits-, Sicherheits- und Nachhaltigkeitsrisiken innerhalb eines Unternehmens miteinander verknüpft. Die prädiktiven und präskriptiven Funktionen der integrierten Plattform helfen Unternehmen dabei, auf sichere und effektive Art und Weise Innovationen zu schaffen und dabei gleichzeitig sicherzustellen, dass sie regulatorische, marktpolitische und soziale Anforderungen sowie Entwicklungen einhalten und berücksichtigen.

"Branchenführer verstehen, dass die steigenden Marktanforderungen durch Investoren im Bereich ESG, Verbraucher und Regulierungsbehörden einen neuen Ansatz für Nachhaltigkeit erfordern. Dabei vertrauen sie darauf, dass Sphera sie mit bewährter Erfahrung, Software und Daten unterstützt, die sich an ihre individuellen Nachhaltigkeitsziele anpassen lassen", so Paul Marushka, President und CEO von Sphera. "Es ist für uns eine Ehre, von CFI.co für unsere Lösung für Unternehmensnachhaltigkeit ausgezeichnet zu werden, mit der wir Kunden dabei unterstützen, externe Erwartungen hinsichtlich ESG an Daten erstklassiger Güte und Offenlegung zu erfüllen."

Jedes Jahr sucht CFI.co nach Personen und Organisationen, die wesentlich zur Konvergenz der Volkswirtschaften beitragen und einen Mehrwert für alle Beteiligten schaffen. Das CFI.co Award Program hat zum Ziel, egal wo, herausragende Leistungen ausfindig zu machen und diese zu belohnen. So sollen andere dazu inspiriert werden, ihre eigenen Leistungen zu verbessern.

Erfahren Sie auf dem Sphera SustainabilityVirtual Summitam 10. und 12. November, wie Sie für Ihr Unternehmen bessere Unternehmenswerte erzielen können, indem Sie Nachhaltigkeit zu einem Teil Ihrer Unternehmensstrategie machen.

