1. Knock-out Call auf Varta (WKN UD92N6) Auf den Ellwanger Batteriehersteller Varta verkaufen die Derivateanleger in Stuttgart heute einen Knock-out-Call. Varta wird am 12. November seine Quartalszahlen veröffentlichen. Die Aktie bewegt sich heute bei 113,80 Euro kaum von der Stelle. 2.Knock-out Call auf SNP (WKN MC4D1B) Auf den IT-Dienstleister SNP Schneider-Neureither & Partner kaufen die Anleger an der Euwax heute hingegen einen Knock-out-Call. Gestern verstarb der Unternehmensgründer und Vorstandsvorsitzende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...