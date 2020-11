DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 4. November (vorläufige Fassung)

=== *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Oktober 06:45 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q, Paris *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 9 Monate (07:30 Telefonkonferenz für Agenturen, 09:30 Presse-Telefonkonferenz), Bochum *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 3Q (10:30 PK via Livestream), Frankfurt *** 07:00 DE/Brenntag AG, Ergebnis 3Q (14:00 Telefonkonferenz; 15:00 Kapitalmarkt-Update), Essen *** 07:00 DE/Zalando SE, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz), Berlin 07:10 DE/Norma Group SE, ausführliches Ergebnis 3Q, Maintal *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (10:00 Presse-Telefonkonferenz, 14:00 Telefonkonferenz für Analysten), München *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 Telefonkonferenz), Hannover 07:30 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q, Dortmund 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q, Zaandam 08:00 DE/secunet Security Networks AG, Ergebnis 9 Monate, Essen 08:00 GB/Marks & Spencer plc, Ergebnis 1H, London 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:45 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede bei Konferenz des italienischen Bankenverbands *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 47,0 zuvor: 48,8 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,5 1. Veröff.: 46,5 zuvor: 47,5 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,9 1. Veröff.: 48,9 zuvor: 50,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,2 1. Veröff.: 46,2 zuvor: 48,0 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 49,4 1. Veröff.: 49,4 zuvor: 50,4 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau September 10:00 DE/VDA-Präsidentin Müller und IG-Metall-Chef Hofmann, Gespräch über die Zukunft der deutschen Automobilindustrie im Wirtschaftsausschuss des Bundestages, Berlin 10:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Online-HV *** 10:30 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister (per Videokonferenz); 13:45 PK von Bundesfinanzminister Scholz *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,0 1. Veröff.: 52,3 zuvor: 56,1 *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Erzeugerpreise September Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-2,4% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/-2,5% gg Vj 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 5-jährige Grüne Bundesobligation über 5 Mrd EUR *** 12:30 EU/EZB, Ergebnis Zuteilung eines 9-monatigen PELTRO *** 12:50 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q, Turin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Statement (per Livestream) anlässlich der Industriekonferenz 2020 zusammen mit BDI-Präsident Kempf und IG-Metall-Chef Hofmann *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +600.000 Stellen zuvor: +749.000 Stellen *** 14:30 US/Handelsbilanz September PROGNOSE: -63,60 Mrd USD zuvor: -67,10 Mrd USD *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,0 1. Veröff.: 56,0 zuvor: 54,6 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 57,5 Punkte zuvor: 57,8 Punkte 16:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit Mitgliedern des gemeinsamen Präsidiums von BDA und BDI zu wirtschaftspolitischen Themen rund um die Corona-Pandemie *** 16:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Online-Konferenz des European Banking Institute *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:55 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg 20:00 DE/Deutsche Börse AG, Ende der Befragung im Rahmen der Marktkonsultation zur Reform der DAX-Auswahlindizes *** 22:02 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q, San Diego *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Oktober *** - US/Ergebnisse der US-Wahlen - Börsenfeiertag in Russland ===

