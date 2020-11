Die Aktie von TUI-Aktie schägt sich trotz der aktuellen Corona-Entwicklung erstaunlich wacker. Den aus Börsensicht miserablen Oktober hat der Titel mit grünen Vorzeichen abgeschlossen und im heutigen Handelsverlauf hat das Papier des weltweit größte Reiseveranstalters bereits 3,45 Euro erreicht. Ein Grund dafür könnte sein, dass das angeschlagene Unternehmen in der Not durchaus kreative Ideen entwickelt, damit zumindest etwas Geld in die klammen Kassen kommt. So soll vom 5. November bis 3. Dezember ...

Den vollständigen Artikel lesen ...