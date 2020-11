DGAP-Ad-hoc: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognose

Salzgitter Aktiengesellschaft: Salzgitter-Konzern verzeichnet in den ersten neun Monaten 2020 -224,4 Mio. € Ergebnis vor Steuern; Prognose konkretisiert



03.11.2020 / 15:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie hatten im Berichtszeitraum erheblichen Einfluss auf den Geschäftsverlauf des Salzgitter-Konzerns. Nach jetzt vorliegenden, noch vorläufigen Zahlen verzeichnete der Salzgitter-Konzern 224,4 Mio. € Verlust vor Steuern (9M 2019: +40,7 Mio. €). Das Ergebnis beinhaltet 53,4 Mio. € Beitrag der nach der Equity-Methode (IFRS-Bilanzierung) ausgewiesenen Beteiligung an der Aurubis AG (9M 2019: 78,1 Mio. €). Der Außenumsatz reduzierte sich mengen- und erlösbedingt auf 5,3 Mrd. € (9M 2019: 6,6 Mrd. €). Nach aktueller Einschätzung dürfte die Talsohle im zweiten und dritten Quartal durchschritten worden sein. Gleichwohl zeigen die jüngsten Ereignisse, dass der Pandemieverlauf im In- und Ausland sowie - damit verknüpft - die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage mit hohen Unsicherheiten behaftet bleiben. Dies vorausgeschickt rechnen wir für den Salzgitter-Konzern, unter Ausklammerung eventueller Sondereffekte im Rahmen des Jahresabschlusses, mit einem Vorsteuerergebnis 2020 in der ungefähren Größenordnung des Vorjahresresultates (-253,3 Mio. €). Details zum Abschluss der ersten neun Monate 2020 werden wie vorgesehen am 13. November 2020 veröffentlicht. Kontakt:

Markus Heidler



Leiter Investor Relations



Salzgitter AG

Eisenhüttenstraße 99

38239 Salzgitter



Telefon +49 5341 21-6105

Telefax +49 5341 21-2570

