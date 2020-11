Der Sinkflug der türkischen Lira nimmt immer dramatischere Ausmaße an. Am Dienstag fiel die Währung abermals auf historische Tiefstände zu Dollar und Euro. Für einen US-Dollar mussten erstmals mehr als 8,50 Lira gezahlt werden. Ein Euro war erstmalig 10 Lira wert. Zuletzt erholte sich die Türkei-Währung ein wenig.Die Währung der Türkei leidet seit längerem unter einem giftigen Gemisch aus wirtschaftlichen und politischen Belastungsfaktoren. In den vergangenen zehn Jahren hat die Lira gut 80 Prozent ...

