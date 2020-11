Es reichen relativ kleine Umsätze, um eine solche Aktie um 25 % an einem Tag in den Keller zu ziehen. Aixtron ist der typische Fall dafür.



Die Herzogenrather sind spezialisiert auf die Ausrüstung für die Chip-Produktion im weltweiten Rahmen. Die Auftragslage schwankt entsprechend, insbesondere seitens der Asiaten. Daraufhin hatte Aixtron seine Prognosen zurückgenommen, nachdem viele Analysten im Juni/Juli noch umfangreiche Hochrechnungen vorgenommen hatten, die nun zu korrigieren sind.



1,2 Mrd. € Marktwert sind anspruchsvoll. Ein solides KGV lässt sich für einen solchen Tech-Wert nicht angeben, weil die Zahlen pro Quartal schwanken. Hinzu kommt, dass in dieser Aktie bestimmte Parteien sehr gern ‚spielen'. Beim letzten Mal ging es von 6,50 bis 12,80 €, dem nun die Korrektur bis knapp über 9 € folgte.



