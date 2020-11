Teemu Pohjola wird zum 3. November 2020 zum CFO von Polttimo und der Viking Malt Group berufen.

Teemu Pohjola is appointed CFO of Polttimo and Viking Malt Group effective 3rd of November 2020. Photo: Viking Malt.

Zuvor bekleidete Teemu Pohjola die Position des CFO des Segments Huhtamäki Fiber and Foodservice, wo er seit 2017 ein internationales Finanzexpertenteam leitete und die Finanzstrategie und -entwicklung des Unternehmens verfolgte. Davor war er 15 Jahre lang im internationalen Kontext in verschiedenen strategischen Finanzpositionen unter anderem bei Fazer und Salcomp tätig.

"Wir freuen uns, Teemu in unserem Führungsteam zu begrüßen", sagte Kasper Madsen, CEO der Viking Malt Group. "Seine tiefgehende und umfassende Erfahrung im Führen der Finanzoperationen in einem internationalen Kontext und im Verfolgen strategischer Initiativen wird für uns sehr wertvoll sein. Er wird eine starke Führungsrolle übernehmen und das Team auf hervorragende Weise ergänzen."

"Ich freue mich über den Eintritt in ein Unternehmen mit einem starken Geschäftsmodell und einer stolzen Geschichte und werde gerne mit dem Team zusammenarbeiten, um mit Strategie und Vision die Prioritäten des Unternehmens umzusetzen."

Als CFO wird Teemu Pohjola die Leitung der Finanzorganisation in den fünf Ländern, in denen Viking Malt operiert, sowie die Verantwortung für IT, Buchhaltung, Finanzen, Finanzplanung, Analyse und Steuern übernehmen. Zudem wird er Sekretär von Polttimo, Viking Malt und Senson.

Teemu Pohjola erwarb einen Bachelor in Business Administration an der Mercuria Business School und einen MBA an der Hanken School of Economics.

Hintergrundinformationen

Polttimo Group

Gegründet 1883, hat sich die Polttimo Group, eine internationale Unternehmensgruppe, auf die Herstellung von Rohstoffen und Rohstofflösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie auf der ganzen Welt spezialisiert. Wir schaffen neue, innovative, getreidebasierte Lösungen für unsere Kunden. Unsere Hauptprodukte sind Malz zum Brauen, Craft-Brauen und Destillieren sowie Inhaltsstoffe auf Getreidebasis. Unsere Gruppe besteht aus der Viking Malt Group, der führenden nordischen Mälzerei, und Senson Oy, Hersteller von Malzextrakten und -mehlen, Getreideextrakten, Enzymen und vielen anderen innovativen Inhaltsstoffen.

Viking Malt Group

Bei den Mälzereien in Nordeuropa ist Viking Malt die Nummer Eins und das weltweit führende Unternehmen für Spezialmalz. Ein engagiertes Team, qualitativ hochwertige Braugerste und sechs effiziente Produktionsstätten mit einer Kapazität von 600.000 Tonnen bilden die Grundlage unseres Angebots für internationale und lokale Brauereien und Destillerien.

