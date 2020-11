Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Countdown läuft, bald ist die Wahl in den USA durch. Aber bedeutet das auch mehr Klarheit für die Märkte? Ist mit einer Hängepartie zu rechnen und was würde es für die Börse bedeuten, wenn die ersehnte Klarheit über die nächste US-Präsidentschaft erst mal ausbleibt? Jochen Stanzl, CMC Markets, blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf eine Marktlage, in der Anleger quasi gespannt den Atem anhalten. Mehr zu den Einschätzungen des Marktexperten erfahren Sie im vollständigen Interview.