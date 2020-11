Heute Nacht stehen die Wahlen an was die Volatilität an den Märkten weiter befeuern wird. Welche Kursziele jetzt zu erwarten sind, lesen Sie hier! Was ist mit Chaos am Aktienmarkt gemeint? Das Chaos in den USA wird immer größer! Kurz vor der US-Präsidentschaftswahl, die am 3. November stattfindet, wird ein Skandal unvorstellbaren Ausmaßes publik: US-Behörden haben sich offenbar nach näherer Betrachtung der in Deutschland regierenden Politik dazu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...