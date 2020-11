Heute Nacht steht die entscheidende US Wahl an. Wir behaupten die Umfragewerte sind gefälscht und es wird mehr als knapp werden, meine Sicht auf die Dinge in folgendem Video! Wir haben dazu ein Video aufgenommen, um das Thema näher zu erörtern: Wenn sich eine weitere Möglichkeit für einen Einstieg bietet, werden wir Sie gerne per Mail dazu unterrichten. Sie können für alle von uns analysierten Märkte das Positionsmanagement erhalten. Überzeugen Sie ...

