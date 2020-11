Erst die Absichtserklärung mit Statkraft für ein Stahlwerk in Norwegen, jetzt ein Düngemittelprojekt mit Iberdrola in Spanien: Der Elektrolyse-Spezialist Nel zieht Stück für Stück größere Fische an Land. In diesem Fall stehen die Chancen gut, dass die Norweger für eine 20-Megawatt-Lösung zum Zuge kommen.Die Auftragsvergabe erfolgt vorbehaltlich einer gegenseitigen Vereinbarung über die endgültigen kommerziellen Bedingungen, heißt es von Unternehmensseite. Die Wasserstoffanlage soll demnach 2021 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...