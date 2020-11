Die Allianz ist bisher glimpflich durch die Corona-Pandemie gekommen auch wenn Konzernchef Oliver Bäte bereits im Frühjahr seine ursprüngliche Prognose für 2020 kassiert hat. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie seien nicht abschätzbar, hieß es. So wird es am 6. November richtig spannend - dann wird der Versicherungskonzern nämlich seine Zahlen fürs dritte Quartal präsentieren.Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Branchenexperten rechnen damit, dass die Allianz in diesem Jahr einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...