(shareribs.com) Frankfurt / New York 03.11.2020 - Biotech-Aktien verzeichnen am Dienstag eine durchwachsene Entwicklung. MorhoSys und Qiagen legen zu. Auf der anderen Seite stehen Vita34. An der Wall Street zieht der Sektor ebenfalls an. Der DAX klettert kurz vor Handelsschluss um 2,5 Prozent auf 12.085 Punkte, gestützt von MTU Aero, SAP und Infineon. Bayer und E.On verlieren leicht. Der MDAX steigt ...

