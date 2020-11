DJ PTA-RPT: Enapter AG: Abschluss eines Vertragsübernahmevertrages mit der BluGreen Company Limited und der Enapter S.r.l

Geschäfte mit nahestehenden Personen gemäß § 111c Abs. 2 AktG

Heidelberg (pta036/03.11.2020/18:30) - Die Enapter AG, früher firmierend als S&O Beteiligungen AG, hat am 3. November 2020 nach Erteilung der Zustimmung durch den Aufsichtsrat am 2. November 2020 einen Vertragsübertragungsvertrag mit der BluGreen Company Limited, Hongkong und der Enapter S.r.l., Crespina Lorenzana, Italien, geschlossen.

Die BluGreen Company Limited, Hongkong, ist Mehrheitsgesellschafterin der Enapter AG. Die Enapter S.r.l. wird zukünftig eine Tochtergesellschaft der Enapter AG sein.

Gegenstand des Vertrages ist die Übertragung eines zwischen der BluGreen Company Limited und der Enapter S.r.L geschlossenen Softwarelizenz- und Vertriebsvertrages auf die Enapter AG. Unter dem Lizenzvertrag wird der Enapter S.r.l. das Recht zur Nutzung und zum Vertrieb einer zwischenzeitlich im Eigentum der Enapter AG, vormals der BluGreen Company Limited, stehenden Software zur Verfügung gestellt, die zum Betrieb der von der Enapter S.r.L hergestellten Produkte erforderlich ist. Die Vertragsübernahme steht im Zusammenhang mit der von der Hauptversammlung der Enapter AG am 8. Oktober beschlossenen Sachkapitalerhöhung und der damit verbundenen Einbringung der operativen Beteiligungen der BluGreen Company Limited an der Enapter GmbH und der Enapter S.r.l. in die Enapter AG. Die Vertragsübernahme erfolgte unentgeltlich, die zukünftig bei der Enapter AG anfallenden laufenden Einnahmen aus der Nutzung der Softwarelizenz durch die Enapter S.r.L. betragen ca. 1,5% des relevanten Umsatzes.

(Ende)

Aussender: Enapter AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjoerg Plaggemars Tel.: +49 6221 649 24 0 E-Mail: info@enapterag.de Website: www.enapterag.de

ISIN(s): DE000A255G02 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Hamburg; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1604424600360 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2020 12:30 ET (17:30 GMT)