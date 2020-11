Halle (ots) - Eine akute Gefahr resultiert aus dem wieder aufflammenden Streit um die Mohamed-Karikaturen. Er mobilisiert die islamische Welt im Allgemeinen und die islamistische Szene in Europa im Besonderen. Die Vermutung liegt nahe, dass sich der Täter von Wien durch diesen Streit angestachelt gefühlt haben könnte. Die Schwächung von Staat und Gesellschaft durch die Corona-Pandemie wird ein Übriges getan haben. So lange jedenfalls in Paris der Prozess gegen mutmaßliche Helfer des Anschlags auf die Redaktion der Satirezeitschrift "Charlie Hebdo" läuft, so lange wird man europa-, ja vielleicht weltweit von einem erhöhten Anschlagsrisiko sprechen müssen.



