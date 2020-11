In der zurückliegenden Woche verzeichneten die internationalen Aktienmärkte einen massiven Kurseinbruch. Der MSCI World (Euro)-Index korrigierte um - 4,1 %.Hintergrund war die unvermindert rasante Ausbreitung der 2. Welle der Corona-Pandemie in den USA, Europa sowie führenden Schwellenländern wie Indien und Brasilien, was die Stimmung an den globalen Aktienmärkten erheblich belastete.Ebenso reagierten die Anleger auf die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl am 03.11. klar erkennbar mit einer erhöhten Kaufzurückhaltung oder gar zusätzlichen prophylaktischen Gewinnmitnahmen.Zwar sehen alle Prognosen, egal welcher Quelle, BIDEN derzeit mit einem klaren, ca. 7 - 9 %igen Vorsprung vor TRUMP im Rennen um das nächste US-Präsidentenamt in Führung liegend, jedoch ist es nach mehrheitlicher Meinung der Aktienmarktexperten verfrüht, bereits aus einer realistischen Wahl des Demokraten Joe Biden zum nächsten US-Präsidenten (trotz des in diesem Fall wirtschaftlich zweifellos gewichtigsten Effekts entspannender Handelsgesprächsfortsetzungen mit China wie auch Russland) die Wahrscheinlichkeit einer hierdurch ausgelösten weiteren Aktienrallye in den USA abzuleiten.

