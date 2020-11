Von der Gesamtmarkt-Korrektur blieben auch die Microsoft-Papiere nicht unverschont. In der Spitze stand bei Softwareriesen ein Kursminus von über zehn Prozent zu Buche. Und das, obwohl es bei Microsoft operativ nach wie vor wie am Schnürchen läuft.So konnte der Konzern im letzten Quartal in jeder seiner Sparten deutlich zulegen. Besonders beeindruckend: das starke Cloud-Wachstum hält an. Die Azure Cloud legte um 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Satya Nadella stand im Anschluss an die Zahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...