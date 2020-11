Der DAX hat am Tag der US-Präsidentschaftswahl seine Erholung schwungvoll fortgesetzt. Es werde darauf gesetzt, dass die Wahl Klarheit bringe und die Unsicherheit der vergangenen Tage dadurch vertreibe, kommentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Zudem werde weiter auf die Fed vertraut. Der deutsche Leitindex schloss am Dienstag mit einem satten Plus von 2,55 Prozent auf 12 088,98 Punkte auf Tageshoch. Seit seinem Tief bei 11 450 Punkten am Freitag hat er nun bereits wieder um 5,6 Prozent ...

