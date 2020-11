MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG nach vorläufigen Neunmonatszahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Vorsteuerverlust habe selbst seine im Vergleich zum Konsens bereits geringen Erwartungen noch übertroffen, schrieb Analyst Christian Obst in einer ersten Reaktion am Dienstag. Er bleibe bei seiner negativen Sicht./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2020 / 16:49 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006202005

