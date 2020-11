Das Themendepot Edelmetalle gab in der letzten Woche im Zuge Abwärtsbewegung ab dem 28.10.2020 weiter deutlich nach. Die zunehmende Unsicherheit im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl ließ dabei neben den Aktienmärkten auch die Edelmetalle sinken.Im Rahmen des Risikomanagements haben wir uns deshalb entschlossen, die Liquiditätsposition im Themendepot Edelmetalle deutlich zu erhöhen. Dies geschah, wie bereits zuvor schon berichtet, durch den Verkauf der Aktien von Hecla Mining, Pan American Silver und Barrick Gold am 28.10.2020 und der Aktien von First Majestic Silver und SSR Mining am 29.10.2020.Der US-Dollar wertete in der Berichtswoche gegen den Euro deutlich auf und schloss im Wochenvergleich gegen den Euro 1,79 % höher bei 1,1645 Dollar je Euro. Der Schweizer Franken gewann ebenfalls gegen den Euro, wenn auch schwächer, und legte um 0,42 % auf 1,06705 Franken je Euro zu. Der südafrikanische Rand notierte gegen den Euro im Wochenverlauf um 1,61 % stärker, während der australische Dollar gegen den Euro 0,24 % gewann.

