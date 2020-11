DGAP-News: Elmos Semiconductor SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognose

Elmos Semiconductor SE: Deutliche Belebung des Geschäfts im laufenden vierten Quartal 2020 - Gesamtjahresprognose 2020 über Markterwartung



03.11.2020 / 20:31

Q3 2020 am oberen Ende der Prognosespanne: Umsatz 40,9 Mio. Euro / EBIT -10,5 Mio. Euro Dortmund, 3. November 2020: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat im dritten Quartal 2020 einen Umsatz von 40,9 Mio. Euro erreicht (Q3 2019 Umsatz des fortgeführten Geschäftsbereichs: 67,8 Mio. Euro), welcher am oberen Ende der Prognosespanne von 37 bis 41 Mio. Euro liegt. Das EBIT im Berichtsquartal belief sich auf -10,5 Mio. Euro (Q3 2019 EBIT des fortgeführten Geschäftsbereichs: 9,7 Mio. Euro). Die Investitionen lagen mit 3,7 Mio. Euro bzw. 9,1% vom Umsatz weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Der bereinigte Free Cashflow war mit -0,5 Mio. Euro nahezu ausgeglichen. "Wie erwartet stellte das dritte Quartal 2020 klar den Wendepunkt dar. Wir sehen eine deutliche Belebung des Geschäfts mit sehr starkem sequentiellen Wachstum im vierten Quartal 2020. Aufgrund dieser spürbaren Belebung liegt die Gesamtjahresprognose 2020 über der Markterwartung. Die Erholung zeigt sich auf breiter Front, jedoch mit den stärksten Impulsen aus dem asiatischen Raum", sagt Dr. Anton Mindl, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE. "Trotz des aktuell wieder steigenden Corona-Infektionsgeschehens blicken wir basierend auf intensiver Arbeit an zahlreichen Neuprojekten und unserem ohnehin sehr starken Produktportfolio zuversichtlich in die mittel- und langfristige Zukunft." Für 2020 rechnet Elmos mit einem Jahresumsatz zwischen 227 und 233 Mio. Euro. Das EBIT wird zwischen 6 und 9 Mio. Euro erwartet. Der Prognose liegt ein Wechselkursverhältnis von 1,15 Euro/US-Dollar zu Grunde. Überblick über die Finanzzahlen Angaben gemäß IFRS (in Millionen Euro bzw. Prozent, sofern nicht anders angegeben): Q3/20 Q3/191 Diff. 9M/20 9M/191 Diff. Umsatz 40,9 67,8 -39,7% 163,9 197,7 -17,1% Bruttoergebnis 11,9 32,5 -63,4% 64,6 91,1 -29,0% Bruttomarge in % 29,1% 47,9% 39,4% 46,1% Forschung und Entwicklung 11,1 10,6 4,0% 36,0 29,6 21,6% Betriebsergebnis -7,0 9,1 n/a 1,2 28,5 -95,9% EBIT -10,5 9,7 n/a -0,2 29,8 n/a EBIT-Marge in % -25,7% 14,3% -0,2% 15,1% Konzernfehlbetrag (-) / Konzernüberschuss nach

Anteilen ohne beherrschenden Einfluss -6,2 4,3 n/a 0,6 17,4 -96,3% Unverwässertes Ergebnis pro Aktie (Euro) -0,34 0,22 n/a 0,03 0,89 -96,1% Investitionen 3,7 7,4 -49,9% 12,9 32,7 -60,6% Investitionen in % 9,1% 9,9%2 7,9% 14,9%3 Bereinigter Free Cashflow -0,5 88,3 n/a 2,6 76,2 -96,6%

1 Vorjahreszahlen wurden angepasst; Aus Vergleichszwecken beziehen sich die Angaben bezogen auf die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ausschließlich auf den fortgeführten Geschäftsbereich.

2 Prozentangabe bezieht sich auf die Umsatzerlöse aus fortgeführtem und aufgegebenem Geschäftsbereich in Höhe von 75.025 Tsd. Euro.

3 Prozentangabe bezieht sich auf die Umsatzerlöse aus fortgeführtem und aufgegebenem Geschäftsbereich in Höhe von 219.146 Tsd. Euro. Definitionen ausgewählter Finanzkennzahlen

- Bereinigter Free Cashflow: Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit, abzüglich Investitionen in/zuzüglich Abgänge von immaterielle/n Vermögenswerte/n und Sachanlagen (inklusive Einzahlungen aus Abgängen Konsolidierungskreis)

- Investitionen: Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen abzgl. aktivierter Entwicklungsleistungen

- Weitere Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht 2019 unter www.elmos.com Quartalsmitteilung Q3 2020

Weitere Informationen zum dritten Quartal 2020 und den ersten neun Monaten 2020 der Elmos Semiconductor SE finden Sie in der Quartalsmitteilung Q3 2020. Diese ist unter www.elmos.com verfügbar. Am 4. November 2020 wird Elmos um 11.00 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz (in englischer Sprache) für Analysten und Investoren durchführen. Die Telefonkonferenz wird später auf der Webseite abrufbar sein. Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Janina Rosenbaum, Leiterin Investor Relations, Tel: +49-231-7549-287

Email: invest@elmos.com Über Elmos

Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit unseren Lösungen sind wir in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente Licht und intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite #1. Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.

