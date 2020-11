Vor kurzem wurden 26 Hellrote Aras im Maya-Biosphärenreservat in Guatemala mit Unterstützung von AgroAmérica, der Wildlife Conservation Society (WCS), der Fundación Solidaridad Latinoamericana und der Nationalen Schutzgebietsbehörde (CONAP, so das spanische Akronym) befreit.

Picture by WCS Guatemala Release of 26 Young Scarlet Macaws into Guatemala's Maya Biosphere Reserve. The release was carried out thanks to the joint effort of AgroAmerica, Wildlife Conservation Society (WCS), Fundación Solidaridad Latinoamericana, and the National Council of Protected Areas of Guatemala. (Photo: Business Wire)