In den vergangenen Tagen litten die internationalen Aktienmärkte unter einem überdurchschnittlich starken Abgabedruck. Umso beeindruckender ist der jüngste Kursanstieg der NIO-Aktie (ISIN: US62914V1061; WKN: A2N4PB), die erst gestern an der Wall Street im Tagesverlauf um nochmals rund 9 % in die Höhe schnellte und somit ein neues Allzeithoch markierte.Aktuell warnen die Experten vor der mittlerweile extrem hohen Börsenbewertung des chinesischen E-Auto-Herstellers Nio Ltd. Der aktuellen Marktkapitalisierung von deutlich über 40 Mrd. US-Dollar stehen in diesem Jahr gerade einmal zu erwartende Umsätze in Höhe von rund 2,25 Mrd. US-Dollar gegenüber. Zudem schätzen die Analysten im Konsens, dass die Firma in 2020 einen Nettoverlust von 0,71 US-Dollar je Anteilsschein schreiben wird. Entsprechend sind Sorgen vor einem möglichen Kurssturz keinesfalls von der Hand zu weisen.

