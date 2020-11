US-Staatsanleihen haben am Tag der Präsidentenwahl leichter tendiert. Am Markt wurde auf die freundliche Stimmung am Aktienmarkt als Grund verwiesen. Als sicher geltende Anlagen waren daher weniger stark gefragt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel am Dienstag um 0,14 Prozent auf 138,10 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 0,88 Prozent.In den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...