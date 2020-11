Am 28.10. legte die 1959 gegründete und im US-Bundesstaat Wisconsin ansässige GENERAC HOLDINGS (US3687361044), führender US-Hersteller und -Vertreiber von Energie- und Stromerzeugungs-Geräten aller Art, erneut ein hervorragendes Ergebnis oberhalb aller Analystenschätzungen zum 3. Quartal vor vor, das auch trotz der ausgeweiteten Corona-Pandemie seinen historisch glänzenden und hoch stabilen Wachstumsraten von 2013 bis zum 1. Halbjahr 2020 nicht das Geringste schuldig blieb.Als der unbestritten größte und nach eigenen Angaben spezialisierteste Hersteller der USA in mobilen wie stationären Notstromaggregaten und Generatoren aller Art in einer Energierzeugungsleistung von 800 W bis zu 9 MW hat sich der Konzern in dieser Ausrichtung dabei einem geschäftlichen Oberziel verschrieben: Nämlich in dem nach China weltweit zweitgrößten Stromverbrauchsland, den USA, mittels seiner technischen Geräteunterstützungen dauerhaft dafür zu sorgen, dass zu keiner Zeit Stromunterbrechungen eintreten sollten, sei es für wichtigste energetische Prozess-Aufrechterhaltungen in Großanlagen oder gewerblichen Betrieben oder auch der stetig reibungslosen Energieversorgung in (teils geographisch sehr entlegenen oder auch extremen Kältetemparaturen ausgesetzten) US-amerikanischen Privathaushalten.

