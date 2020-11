Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben am Tag der mit Spannung erwarteten US-Präsidentschaftswahl weiter zugegriffen. Eine Welle der Zuversicht schwappe an die Wall Street, dass der Wahlausgang keine größeren Ungewissheiten mit sich bringe, sagte ein Portfoliomanager. Positive Impulse lieferten die Ölpreise, die den stärksten Anstieg seit einem Monat verzeichneten. Der Dow Jones notierte zum Handelsschluss um mehr als zwei Prozent höher bei 27.479,20 Punkten, nachdem er zum Wochenstart bereits ...

