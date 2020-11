DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 12.120 Pkt. - Ausblick beflügelt Elmos

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Sog der Wall Street, die am Tag der US-Präsidentschaftswahl kräftige Kursgewinne verzeichnete, ging es am Dienstag im nachbörslichen Handel auch mit den deutschen Aktien noch etwas nach oben. Nachrichten kamen dabei eher aus der dritten Reihe. Unter anderem gab Elmos Semiconductor bei der Vorlage von Drittquartalszahlen einen optimistischen Ausblick auf das vierte Quartal. Die Aktie legte daraufhin am Abend um gut 6 Prozent zu.

Dagegen büßten Secunet fast 7 Prozent ein. Das IT-Unternehmen rechnet im kommenden Jahr mit einem Umsatz- und Ergebnisrückgang.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 12.120 12.089 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

