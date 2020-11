Tolland, Connecticut (ots/PRNewswire) - CNC Software, Inc., Entwickler von Mastercam, hat bekannt gegeben, dass Raf Lobato die neue Rolle des Bereichsleiters für den Vertrieb in Europa übernommen hat. Er soll den Vertriebskanal des Unternehmens weiterentwickeln und neue Möglichkeiten für Wachstum und Verbesserung ausfindig machen.Raf Lobato hat vor seiner Tätigkeit bei CNC Software umfangreiche Erfahrungen im Bereich CAD/CAM gesammelt und an verschiedenen CAD/CAM-Produkten mitgewirkt. Er wird von Reading im Vereinigten Königreich aus tätig sein und CNC Software in seiner Rolle als Regionaler Bereichsleiter für den Vertrieb in Europa dabei unterstützen, den Erfolg von Mastercam in dieser Region voranzutreiben."Ich freue mich darauf, mich bei CNC Software neuen Herausforderungen zu stellen und mit dem Verkaufsteam und den Vertriebspartnern in Europa zusammenzuarbeiten, um ein bereits starkes Gebiet weiter auszubauen", erklärte Lobato. "Ich freue mich darauf, meinen Hintergrund und meine Erfahrung in der Fertigung zur Unterstützung der Mastercam-Kunden und der Vertriebspartner einzusetzen, um unsere Reichweite in dieser strategisch wichtigen Region zu auszubauen."Sandy Moffat, Chief Market Officer, erklärte: "Im Zuge des Ausbaus unserer Marke und unserer Präsenz freuen wir uns, Raf in unserem stetig wachsenden Team willkommen zu heißen. Er verfügt nicht nur über sehr fundiertes Hintergrundwissen beim Verkauf und den Programmen von CAD/CAM-Software, sondern auch über Erfahrung, die CNC Software weltweit zugute kommen wird."Informationen zu CNC SoftwareCNC Software, Inc. wurde 1983 gegründet und ist ein in Privatbesitz befindliches Unternehmen mit Hauptsitz in Tolland, Connecticut, sowie Niederlassungen in der Schweiz und in China. Das Unternehmen entwickelt Mastercam, eine Suite aus CAD/CAM-Softwareanwendungen, die entwickelt wurde, um Produktionszeit und -kosten mit effizienten Bearbeitungsstrategien und fortschrittlichen Werkzeugweg-Technologien wie Accelerated Finishing und Dynamic Motion zu reduzieren. Mastercam ist die weltweit führende CAM-Software mit mehr als 274.000 Installationen in Branchen wie Formenbau, Automobilindustrie, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Konsumgüter, Bildung und Prototypenentwicklung. Sie wird über einen internationalen Kanal autorisierter Mastercam-Vertriebspartner in 75 Ländern vertrieben und bietet an lokale Gegebenheiten anpassbaren Verkauf, Schulung und Support für das 2- bis 5-Achsen-Fräsen, Bohren und Drehen, 2- und 4-Achs-Drahterodieren, 2D- und 3D-Design, die Oberflächen- und Volumenmodellierung, künstlerisches Reliefschneiden und Schweizer Bearbeitung. Weitere Informationen finden Sie auf www.mastercam.com.Abbildungen auf Anfrage verfügbarPressekontakt:Michelle NemethTel.: (860) 875-5006Fax: (860) 872-1565Michellen@mastercam.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1326262/Mastercam_s_Raf_Lobato.jpgOriginal-Content von: CNC Software, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149943/4752886