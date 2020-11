Lucca, Italien (ots/PRNewswire) - Paolo Marcucci, dem Chairman von Kedrion Biopharma, einem großen internationalen biopharmazeutischen Unternehmen und Marktführer im Bereich der aus Plasma gewonnenen Therapeutika, wurde am letzten Tag des Global Plasma Summit 2020 der PPTA der Otto Schwarz Award verliehen. Die Auszeichnung, einer der renommiertesten internationalen Preise in diesem Bereich, würdigt weltweite Führungspersönlichkeiten, die durch ihre Arbeit und ihr Engagement einen bedeutenden Einfluss auf die Industrie der Plasmaprotein-Therapeutika ausgeübt haben.Die Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA), die mehr als 1000 Plasmaspendezentren in Nordamerika und Europa sowie die Hersteller lebensrettender Plasmaprotein-Therapeutika vertritt, würdigte Marcucci dafür, dass er "die vielfältigen Herausforderungen, denen sich die Branche und die Patienten stellen müssen, verstanden und angenommen hat". Er wurde auch dafür gelobt, dass er "eine weltweit agierende Führungspersönlichkeit" sei, die sich für die "Förderung des Sektors der aus Plasma gewonnenen Therapeutika einsetzt, um den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht zu werden, die von PPTA-Mitgliedern zunehmend nach lebensrettenden Therapien verlangt".Aktuell setzt Kedrion in Zusammenarbeit mit seinem israelischen Partner Kamada die Entwicklung neuer Anti-Covid-Therapien fort. Im Juli gab Kedrion bekannt, dass das Unternehmen eine Forschungspartnerschaft mit dem Columbia University Irving Medical Center eingehen würde, um eine neue plasmabasierte Anti-Covid-Therapie zu entwickeln."Es erfüllt mich mit großem Stolz, diese bedeutende Anerkennung in diesem so schwierigen historischen Moment für uns alle zu erhalten", sagte Paolo Marcucci bei der Preisverleihung. "Ich freue mich, diesen Preis mit allen Frauen und Männern bei Kedrion und mit meiner Familie zu teilen, und möchte hier den Beitrag würdigen, den unser Vater Guelfo Marcucci seit 1992 bei der Gründung und Entwicklung der PPTA geleistet hat", fügte er hinzu.www.kedrion.com (http://www.kedrion.com/)- www.kedrion.us (http://www.kedrion.us/)Pressekontakt:Forrest McCalebDirector Global Communications-US+1 201 582 8143F.McCaleb@kedrion.comOriginal-Content von: Kedrion Biopharma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143374/4752897