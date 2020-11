Bei der Präsidentenwahl in den USA zeichnet sich nach Schließung der ersten Wahllokale noch kein Favorit ab.Sowohl der republikanische Amtsinhaber Donald Trump als auch sein demokratischer Herausforderer Joe Biden konnten in mehreren Bundesstaaten erste Erfolge verbuchen. Viele wichtige Teil-Ergebnisse lagen in der Nacht zu Mittwoch jedoch zunächst noch nicht vor, weil die Auszählung der Stimmen andauerte oder die Kandidaten zu dicht beieinander lagen, als dass sich ein Gewinner sicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...