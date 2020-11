Vom Fahrassistenten bis zum vollautomatisierten Fahren - wir erklären die Begriffe und welche Stufe wie viel Aufmerksamkeit von den Fahrern erfordert. Level 0, Level 2, Level 3: Vor allem, aber nicht nur in Berichten zu Elektroautos liest man diese Begriffe immer wieder. Dahinter stecken die Stufen auf dem Weg zum vollautonomen Fahren, wie sie die Society of Automotive Engineers (SAE International) definiert. Die gemeinnützige Organisation mit Sitz in den USA hat unter der Bezeichnung SAE J3016 erstmals im Jahr 2014 eine Norm herausgebracht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...