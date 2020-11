NEW YORK (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat am Mittwochmorgen einen Teil seiner Verluste wettgemacht. Zuletzt kostete eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) rund 1897 US-Dollar und damit etwa 0,6 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für das Edelmetall schwankte angesichts der Unsicherheit mit Blick auf die US-Präsidentschaftswahl in der Nacht deutlich. Nach einem Anstieg bis auf rund 1916 Dollar war der Kurs zwischenzeitlich bis auf 1883 Dollar gefallen. Starker Preistreiber bleibt aber auch die Corona-Krise, im August war der Preis erstmals über 2000 US-Dollar gestiegen./mis/stk