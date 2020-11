DGAP-News: CENIT AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

CENIT 9 Monate 2020: Umsatzrückgang von 13% im Vergleich zum Vorjahr



04.11.2020 / 07:22

Stuttgart, 4. November 2020 - Der CENIT Konzern erwirtschaftet nach neun Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 109.710 TEUR (Vj. 126.156 TEUR/-13,0%). Die Umsatzerlöse im Bereich CENIT Beratung und Services sind um -20,1% auf 29.127 TEUR zurückgegangen (Vj. 36.474 TEUR). Die Umsätze mit Fremdsoftware sind um -11,5% auf 69.227 TEUR zurückgegangen (Vj. 78.231 TEUR). Auch der Umsatz mit CENIT-eigener Software sank von 11.364 TEUR auf 11.053 TEUR (-2,7%). Der Rohertrag (Betriebsleistung abzüglich Materialaufwand) betrug 53.977 TEUR (Vj. 63.119 TEUR) und ist damit um -14,5% zurückgegangen. Die CENIT erreicht ein EBITDA in Höhe von 6.049 TEUR (Vj. 8.901 TEUR/-32,0%) und ein EBIT von 1.672 TEUR (Vj. 4.546 TEUR/-63,2%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,11 EUR (Vj. 0,36 EUR). Auftragsentwicklung Der Auftragseingang im Konzern lag am 30. September 2020 bei 105.195 TEUR (Vj. 124.939 TEUR). Der Auftragsbestand belief sich auf 42.708 TEUR (Vj. 52.172 TEUR). Vermögens- und Finanzlage Zum Bilanzstichtag beträgt das Eigenkapital 41.400 TEUR (31.12.2019: 40.940 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 50,2% (31.12.2019: 45,8%). Der Bestand an Bankguthaben und liquiden Mitteln beträgt zum Bilanzstichtag 27.234 TEUR (31.12.2019: 18.461 TEUR). Der operative Cashflow erreichte 12.320 TEUR (Vj. 12.540 TEUR). Mitarbeiter Am 30. September 2020 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 711 (Vj. 734). Der Personalaufwand beläuft sich im Berichtszeitraum auf 41.325 TEUR im CENIT Konzern (Vj. 45.520 TEUR). Ausblick Das weltweite wirtschaftliche Umfeld ist aufgrund der Corona Virus Pandemie weiter von großer Unsicherheit geprägt, speziell in unseren Hauptbranchen Automobil, Aerospace und Maschinenbau. Daher bleibt es schwierig, die nachteiligen Auswirkungen abzuschätzen. Basierend auf den bisherigen Ergebnissen sowie dem aktuellen Geschäftsverlauf gehen wir von einem Umsatz im Bereich von 145.000 TEUR bis 150.000 TEUR und einem EBIT von 1.500 TEUR bis 2.000 TEUR aus. Den kompletten 9 Monatsbericht 2020 finden Sie auf der Homepage der CENIT:

www.cenit.com/quartalsbericht. Über CENIT:

CENIT ist der Partner für die erfolgreiche digitale Transformation. Kunden verfügen mit CENIT an ihrer Seite über weitreichende Möglichkeiten zur Optimierung ihrer horizontalen und vertikalen Geschäftsprozesse. Innovative Technologien aus den Bereichen Product Lifecycle Management, Digitale Fabrik und Enterprise Information Management schaffen dafür die Basis. Die Kompetenz der CENIT-Berater entsteht aus der Kombination von fachübergreifendem Prozessverständnis und tiefer Fach-Expertise. Der durchgängige Beratungsansatz gibt CENIT Kunden die Sicherheit, dass ihre Lösungen mit dem Verständnis für ihre gesamte Wertschöpfungskette entstehen. Als ganzheitlich aufgestellter Partner seiner Kunden übernimmt CENIT die Verantwortung von der Beratung über die Einführung innovativer IT-Lösungen bis zum wirtschaftlichen Betrieb. Das CENIT-Team stellt sich auf die spezifische Situation des Unternehmens ein und gewährleistet damit die Praxisnähe, die messbare operative Optimierungen erst ermöglicht. Seit 30 Jahren realisiert CENIT damit Wettbewerbsvorteile für namhafte Kunden in Schlüsselindustrien der Wirtschaft. CENIT beschäftigt rund 800 Mitarbeiter, die weltweit Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter betreuen.



Rückfragen an:

CENIT AG

Tanja Marinovic

Investor Relations

Industriestraße 52-54, D-70565 Stuttgart

Tel.:+497117825-3320

Fax:+49711782544-4320

E-Mail: aktie@cenit.de Zusätzliche Erläuterungen:

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von CENIT enthalten. Begriffe oder Aussagen wie "das Unternehmen kann", oder "das Unternehmen wird", "erwartet", "geht davon aus", "erwägt", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "fährt fort" und "schätzt", sowie ähnliche Begriffe und Aussagen kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Aussagen sind keine Garantie dafür, dass getätigte Prognosen erreicht werden. Vielmehr sind diese Aussagen mit Risiken, Unsicherheiten und Annahmen verbunden, die schwierig vorherzusagen sind und basieren zudem auf Annahmen über künftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Aus diesem Grunde können die tatsächlichen Ergebnisse von den hier geäußerten Annahmen wesentlich abweichen. In einer zukunftsgerichteten Aussage, in der CENIT Erwartungen oder Annahmen in Bezug auf künftige Ergebnisse zum Ausdruck bringt, werden diese Erwartungen oder Annahmen in gutem Glauben getroffen, und es ist davon auszugehen, dass diese auf einer angemessenen Grundlage beruht; es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass die Aussage, Erwartungen oder Annahmen eintreffen bzw. erreicht oder erfüllt werden. Das tatsächliche Betriebsergebnis kann wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen und unterliegt bestimmten Risiken. Hierzu verweisen wir auf den Geschäftsbericht der CENIT AG.

