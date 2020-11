Als die ersten Wahllokale in den USA bereits geöffnet hatten, war der Handel in Deutschland noch im Gange. Von Verunsicherung war zu diesem Zeitpunkt nichts zu spüren. Obwohl die Marktteilnehmer Unsicherheit Als die ersten Wahllokale in den USA bereits geöffnet hatten, war der Handel in Deutschland noch im Gange. Von Verunsicherung war zu diesem Zeitpunkt nichts zu spüren. Obwohl die Marktteilnehmer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...