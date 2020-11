Die Welt starrt gebannt in die USA, wo sich Joe Biden und Donald Trump ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Wie der Ölpreis auf den Wahlausgang reagieren wird, steht aktuell noch in den Sternen. Trotz der hohen Unsicherheit bezüglich der Entwicklung von Brent-, WTI-Öl & Co haben zahlreiche Analysten bereits konkrete Gewinnschätzungen für Shell für das Jahr 2021 abgegeben. So gehen die Experten durchschnittlich von einem Umsatz in Höhe von 279 Milliarden Dollar aus. Für 2020 liegen die Schätzungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...