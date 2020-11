Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX vorbörslich festerDer DAX wird am Mittwoch in der Gewinnzone erwartet. Zeitweise notiert er im vorbörslichen Handel bei 12.034,10 Punkten.2. Börsen in Fernost im PlusAnleger an den asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Mittwoch zuversichtlich. Der japanische Leitindex Nikkei legte zuletzt um 1,98 Prozent auf 23.756,03 Zähler zu. Auf dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...