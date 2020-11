Spahn reist in Zeit zurück! "Ich bin gleich wieder zurück!" - mit diesen Worten schloss Jens Spahn heute die Tür einer Zeitmaschine hinter sich. Kurz danach sind nur noch seine brennenden Reifenspuren zu sehen. Sein ehrgeiziges Ziel: Er will sich selbst am Lockdown hindern. Leider ist dies in der Realität nicht ganz so einfach. Wir befinden uns im zweiten Lockdown, während der DAX sich nach Anlaufen des hinterlegten Zielbereiches gleichzeitig mitten in der hinterlegten Gegenbewegung befindet. Dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...