...sind heute die Aufhänger für die Stimmung in Frankfurt. Vor allem BMW als letzter der drei großen Autokonzerne mit den wichtigen Perspektiven per 2021. Kursgewinn seit dem Märztief rund 70 %, aber Daimler schaffte schon über 150 %. Wer ist interessanter?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

BMW-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de