ESSEN (dpa-AFX) - Der SDax-Neuling Secunet hat in den ersten neun Monaten des Jahres von einer höheren Nachfrage in Folge der Corona-Krise profitiert. Sichere mobile Arbeitsplätze zum Arbeiten von zu Hause hätten bei deutschen Behörden eine höhere Priorität gehabt, teilte das Essener Unternehmen am Mittwoch mit. Der Konzern-Umsatz sei im Zeitraum Januar bis September um 16 Prozent auf 189 Millionen Euro gestiegen. Vor allem die Erlöse in der Sparte Public Sector, wo die Geschäfte mit dem öffentlichen Sektor gebündelt sind, legten deutlich. Konzernweit stieg das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 45 Prozent auf 32,1 Millionen Euro.

Bereits am Mittwochabend hatte Secunet seinen Jahresausblick vorgelegt. 2021 rechnet das Cybersecurity-Unternehmen mit einem Umsatz von rund 260 Millionen Euro. Das Ebit soll bei rund 38 Millionen Euro liegen. Die Erwartungen sind unter denen für das laufende Jahr, 2020 peilt Secunet Erlöse von 270 Millionen Euro und einen Betriebsgewinn von 48 Millionen Euro an./ngu/stk