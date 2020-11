The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.11.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.11.2020Aktien1 JP3131400008 AEON Financial Service Co. Ltd.2 US09060U5074 BioCardia Inc.3 US3614381040 GAMCO Investors Inc.4 CNE100002FK9 Guotai Junan Securities Co. Ltd.5 JP3131550000 Ignis Ltd.6 US6103351010 Monroe Capital Corp.7 IT0005424830 Osai Automation System S.p.A.8 FI0009007611 Stora Enso Oyj9 US8722801029 TCG BDC Inc.10 US89677Y1001 TriplePoint Venture Growth BDC Corp.11 US00791N1028 Advantage Solutions Inc.12 US58547M1099 Melco International Development Ltd.13 US39137B1098 Great Wall Motor Co. Ltd.14 CA74447P1009 Psyched Wellness Ltd.15 CA12510R1082 CDN Maverick Capital Corp.Anleihen1 DE000A28ZT71 Aggregate Holdings S.A.2 USG05891AH20 Aston Martin Capital Holdings Ltd.3 US4581X0DR65 Inter-American Development Bank4 CH0570576121 Zürcher Kantonalbank5 CH0539032950 Adecco Group AG6 CA013051DW44 Alberta, Provinz7 CH0398677739 AMAG Leasing AG8 XS2066569489 Asian Development Bank (ADB)9 CH0445088385 Banco de Chile10 CH0467182397 Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch]11 CH0496632628 Banco Santander Chile12 CH0419040883 Basel-Stadt, Kanton13 CH0419040891 Basel-Stadt, Kanton14 CH0394905712 Basel-Stadt, Kanton15 CH0471297975 Basel-Stadt, Kanton16 CH0445625004 Basel-Stadt, Kanton17 CH0461239094 BNZ International Funding Ltd. [London Branch]18 CH0282018990 BNZ International Funding Ltd. [London Branch]19 CH0553331825 Bâloise Holding AG20 CH0553331817 Bâloise Holding AG21 CH0512502995 Commonwealth Bank of Australia22 CH0370634666 Credit Agricole S.A. [London Branch]23 CH0550413352 Credit Suisse [Schweiz] AG24 CH0367204986 EFIAG - Emissions- und Finanz AG25 US26884LAL36 EQT Corp.26 XS1190980927 European Investment Bank (EIB)27 XS1933001031 European Investment Bank (EIB)28 XS2243733685 FBN Finance Co. B.V.29 CH0547243235 Genf, Kanton30 CH0528881201 Genf, Kanton31 CH0446595677 Genf, Kanton32 CH0569237651 Genf, Kanton33 CH0398633922 Graubündner Kantonalbank34 XS0133431360 Isle of Man35 CH0398633724 LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd36 XS1856989121 Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank37 CH0434678436 Lausanne, Stadt38 CH0539032877 Lonza Swiss Finanz AG39 CH0565630610 Luzerner Kantonalbank AG40 CH0359915433 mBank S.A.41 CH0485445982 Nationwide Building Society42 CH0471297959 New York Life Global Funding43 XS1935268455 Nordic Investment Bank44 XS1834902063 Nordic Investment Bank45 CA683234B984 Ontario, Provinz46 CA68333ZAM91 Ontario, Provinz47 CH0338330407 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG48 US718172CR89 Philip Morris International Inc.49 PL0000109153 Polen, Republik50 PL0000110615 Polen, Republik51 PL0000110383 Polen, Republik52 PL0000112736 Polen, Republik53 SG31B8000001 Singapur, Republik54 CH0270373803 Solothurn, Kanton55 CH0297343557 Solothurn, Kanton56 CH0485261561 Sonova Holding AG57 CH0419042533 Sulzer AG58 CH0406990801 Swiss Life AG59 US880591DP40 Tennessee Valley Authority60 CZ0001004105 Tschechien, Republik Tschechische Republik61 CZ0001005888 Tschechien, Republik Tschechische Republik62 CZ0001005243 Tschechien, Republik Tschechische Republik63 CZ0001005029 Tschechien, Republik Tschechische Republik64 CZ0001005946 Tschechien, Republik Tschechische Republik65 CZ0001005920 Tschechien, Republik Tschechische Republik66 CZ0001005870 Tschechien, Republik Tschechische Republik67 HU0000403704 Ungarn, Republik68 HU0000403266 Ungarn, Republik69 HU0000404280 Ungarn, Republik70 HU0000404603 Ungarn, Republik71 CH0545766518 Wells Fargo & Co.72 CH0484360380 Zürich, Kanton73 CH0373476933 Zürich, Kanton74 CH0536892737 Zürich, Kanton75 CH0536892745 Zürich, Kanton76 CH0508785752 Zürich, Stadt77 XS1533915564 Aston Martin Holdings [UK] Ltd.78 XS2051105778 IHS Netherlands Holdco B.V.79 XS2225790315 Industrial & Commercial Bank of China [Singapore Branch]80 USN4580HAC18 ING Groep N.V.81 USU57619AE59 Mattel Inc.82 USP6480JAH07 Mendoza, Provinz83 USJ6354YAQ73 Panasonic Corp.84 US74005PBN33 Praxair Inc.85 USG7420TAE67 Reckitt Benckiser Treasury Services PLC86 XS2208267596 Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB87 XS2237318485 Swedbank AB88 XS2243171233 The Agricultural Bank of China [Hongkong Branch]89 DE000HLB2X05 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale90 US718172CS62 Philip Morris International Inc.