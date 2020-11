MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. In den ansonsten wie erwartet ausgefallenen Zahlen des Chemiekalienhändlers sei der freie Barmittelzufluss (Free Cashflow) positiv aufgefallen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Neue Impulse könnte nun der unmittelbar anstehende Kapitalmarkttag des Unternehmens bringen./mf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2020 / 07:59 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1DAHH0

