Die chinesische Regierung verhinderte Ant Financial die deutlich überzeichnete Emission und Alibaba als größter Aktionär verlor gleich 12 %. Dies nutzen oder zuschauen? Das lesen Sie in der heutigen AB-Daily.



