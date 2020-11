US-Wahl bisher ohne klare Impulse

Am Wahltag schien an den Kapitalmärkten bereits ein klarer Sieg Joe Bidens - inklusive einer demokratischen Mehrheit im Senat - eingepreist zu werden. Aktienindizes stiegen in der Erwartung neuer und großer US-Konjunkturpakete sowie erheblicher Investitionen in Forschung und Entwicklung - v.a. mit Fokus auf die von Biden geplante "grüne" Energiewende, das Gesundheitssystem und die Infrastruktur. Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen deutlich, denn umfangreiche Ausgaben würden noch einmal stark steigende Staatsschulden bedeuten und hätten mittelfristig auch den Kurs des US-Dollar belastet. Am Morgen nach der Wahl ist die Situation eine andere.

Den vollständigen Artikel lesen ...