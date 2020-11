Essen (ots) - Galeria Karstadt Kaufhof startet mit dem "6-Tage-Rennen" vom 04. bis 10.11.2020 die größte Rabattaktion ihrer Geschichte.Jeden Tag warten im Warenhaus neue Angebote auf die Kundinnen und Kunden. Auf viele bekannte Marken gibt es bis zu 20 Prozent Rabatt.Alternativ dazu gibt es Geld zurück... Ab einem Einkaufswert von 60 EUR erhält der Kunde 10 EUR Nachlass, die direkt an der Kasse abgezogen werden. Ab 100 EUR sind es 20 EUR und ab 200 EUR sogar 40 EUR Nachlass.Dieses Jahr besonders wichtig: Das Hygienekonzept von Galeria Karstadt Kaufhof sorgt für einen hohen Sicherheitsstandard beim Einkaufen in der Weihnachtszeit. Zudem ist das Warenhaus auch nach wissenschaftlichen Erkenntnissen für sicheres Einkaufen prädestiniert, denn aufgrund der Großflächen können Mindestabstände sicher eingehalten werden. Die Anzahl der Kunden wird digital in Echtzeit erfasst und begrenzt, wenn dies notwendig wird. In jeder Filiale überwacht ein Hygiene-Verantwortlicher peinlich genau die Einhaltung des Schutzkonzeptes.Pressekontakt:Katharina ScharfUnternehmenskommunikationpresse@galeria.de0201/7272030Original-Content von: GALERIA Karstadt Kaufhof GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16971/4753033