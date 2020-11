FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem von großer Unsicherheit geprägten Börsenumfeld haben sich am Mittwoch als defensiv geltende Titel besser gehalten als der Gesamtmarkt. An der Spitze des Dax gewannen FMC 4,8 Prozent und in ihrem Fahrwasser Fresenius 1,2 Prozent. Mit Merck KGaA und Vonovia lagen zwei weitere defensive Aktien im Plus.

Zwar stehe der endgültige Wahlsieger noch nicht fest, aber ein deutlicher demokratischer Sieg könne ausgeschlossen werden, schrieb Volkswirt Carsten Mumm vom Bankhaus Donner & Reuschel. Damit steige die Wahrscheinlichkeit für das aus Kapitalmarktsicht schwierigste Szenario: Eine möglicherweise noch lange Auszählungsphase mit vielleicht sogar juristischen Auseinandersetzungen zur Ermittlung des Wahlsiegers./bek/stk